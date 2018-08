Jak poznáte, že je váš partner ten pravý? Odborníci sestavili 4 otázky, po kterých to zjistíte

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Ať už právě vstupujete do nového začínajícího vztahu nebo jste se rozhodli bilancovat po několika letech romantického soužití, je zcela přirozené si občas klást otázku, zda jste s tím správným partnerem. Magazín The Time oslovil Elizabethu Schoenfeldovou, která je expertkou na partnerský život a Marinu Williamsovou, partnerskou terapeutku. Ty prozradily, na co byste si při takové otázce měly umět odpovědět.

Je váš partner pozorný?

Malá, drobná denní romantická gesta jsou velmi důležitá pro fungující svazek, zejména pokud je vaše osobnost vyžaduje, respektive potřebuje. Pokud máte náladu pod psa, určitě oceníte, když vám partner udělá například polévku, namísto toho, aby vás zval na divoký koncert plný bavících se lidí. "Mít partnera, který umí zaznamenat co skutečně potřebujete nebo chcete v daný moment a který umí i adekvátně zareagovat - to je velmi pozitivní pro dlouhodobý potenciál vztahu," říká Schoenfeldová.

Je váš partner láskyplný?

Ať už se jedná o mazlení, líbání nebo objetí před spaním, pravidelné láskyplné tělesné vyznání je klíčem k citovému propojení s partnerem. "Obecně vzato, páry, které jsou více tělesně spjaté jsou také se svým vztahem spokojenější a jsou šťastnější - dává to smysl jedinec se cítí bezpečněji, když mu jeho partner projevuje fyzickou blízkost," vysvětluje Schoenfeldová. Tato blízkost je důležitá i pro naše duševní zdraví.

Zvládá váš partner konfliktní situace?

Je váš partner zabedněný cholerik, nebo přístupný řešení? Podle Schoenfeldové ani tak nezáleží na příčině konfliktu jako spíše na tom, jak je daný partner řeší. Ve zdravých vztazích by měl každý jedinec ke konfliktu přistupovat smířlivě. "Pokud poslouchá, co říkáte, respektuje, proč máte ten či onen názor a odpovídá na vaše argumenty také svými myšlenkami, pocity a zkušenostmi, pak je zde velká šance, že intimita mezi vámi bude jen vzkvétat," míní Schoenfeldová.

"Jako poradkyně pro páry miluje chvíle, kdy partneři problémy skutečně řeší, protože to je něco, co vypovídá o tom, že pár chce skutečně něco změnit a chce se o to snažit," doplňuje Williamsová.

Sdílíte spolu hodnoty a cíle?

Je samozřejmě zcela normální, že oba jedinci mají různé zájmy, je však velmi důležité, aby partneři měli nějaký společný dlouhodobý cíl. "Rozdíly mohou být skvělé pro jakési vyvažování a jsou také zajímavé společensky," říká Williamsová. "Kde je ale důležité být za jedno, to jsou hodnoty a cíle pro budoucnost," dodává. Jedním z takto klíčových témat je otázka založení rodiny či uzavření manželství.