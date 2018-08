Jak přežít útok žraloka? Tyto rady vám mohou zachránit život

Žraloci jsou dravci, kteří mají pověst krvežíznivých zabijáků. Tento názor je ale zkreslený, tvrdí vědci z floridské univerzity. Jako predátoři omezují žraloci populaci zvířat, která jedí, což udržuje v přírodě rovnováhu. „Žraloci občas napadají lidi, ale ne všechny útoky jsou kvůli krmení. Žraloci někdy napadnou lidi omylem. Je prý třeba myslet na to, že žralok si chrání své území stejně jako pes štěkající a útočící na vetřelce," vysvětlují.

„Roční průměr nevyprovokovaných žraločích útoků na člověka je 75, ročně při nich zemře asi 10 lidí. Tato celosvětová čísla jsou malá vzhledem k milionům lidí, kteří se v mořích a oceánech koupou. Máte větší šanci zemřít na včelí bodnutí, po útoku psa nebo na hadí kousnutí,“ uvádějí američtí vědci.

Existují také pravidla, která sníží již tak malou šanci, že žralok na člověka zaútočí:

1. Vždy plavte ve skupině. Žraloci nejčastěji napadají osamělé jedince.

2. Neplavte příliš daleko od břehu. Tím se izoluje a v případě nouze vám jen těžko někdo pomůže.

3. Vyhněte se koupání v noci, za úsvitu nebo za soumraku. Mnoho žraloků je v těchto dobách nejvíce aktivní. Navíc vás uvidí lépe než vy je.

4. Nevstupujte do vody, pokud krvácíte. Žraloci mohou cítit krev a vystopovat ji zpět k jejímu zdroji. Také ženy, které menstruují, by se měly držet jen na mělčině a nepouštět se příliš daleko od pláže.

5. Nemočte do vody. Málokdo podle vědců ví, že moč působí na žraloka skoro stejně jako krev.

6. Nenoste lesklé šperky. Odražené světlo vypadá jako zářící rybí šupiny.

7. Nechoďte do vod, kam ústí odpadní vody. Kanalizace láká menší ryby, které zase přitahují žraloky.

8. Vyhýbejte se vodám, ve kterých se loví, a těm místům, kde je větší množství návnad pro ryby.

9. Vyhněte se nerovnoměrnému opálení a pestrobarevnému oděvu a oděvu s divokými vzory. Žraloci vidí zvláště dobře kontrast, proto je třeba věnovat pozornost, tomu, co máte na sobě – obzvlášť, když jsou vody zakalené.

10. Nestříkejte kolem sebe. A nepouštějte do vody domácí mazlíčky. Divoké pohyby mohou přilákat žraloky.

11. Nikdy se nepokoušejte dotknout žraloka, pokud ho vidíte.

12. Pokud už žralok zaútočí, platí obecné pravidlo - udělejte vše proto, abyste se dostali ihned pryč.

13. Vyhýbejte se místům, kde je velká šance, že se tam žraloci mohou objevit. To znamená, že byste měli zůstat mimo ústí řek a jezer.

14. Pokud se potápíte, mějte zbraň. Když se potápíte ve vodách, kde se můžete setkat s žraloky, noste třeba nůž nebo harpunu. V žádném případě byste neměli těmito zbraněmi vyprovokovat útok nebo se nechat ukolébat falešným pocitem bezpečnosti. Ale pokud vás žralok napadnete, mohou vám zbraně zachránit život.

15. Samozřejmostí pak je nevstupovat do vody, pokud jsou v okolí přítomni žraloci. A pokud zpozorujete žraloky ve chvíli, kdy plavete, ihned z vody vylezte.

A jak se zachovat, když už je žralok u vás?

Pokud žralok krouží kolem vás, nesmíte panikařit – alespoň v rámci možností. „Hlavně kolem sebe nezačněte stříkat – jen tím podnítíte a podpoříte zájem žraloků," vysvětluje expert na žraloky Richard Peirce pro CNN.

Lidé mají ruce a pokud chtějí něco prozkoumat, dotýkají se toho. „Žralok nemá žádné tlapky ani ruce, takže pokud chce něco prozkoumat, jedinou možností, kterou má, je dát si to do úst. To je důvod, proč často dochází k „průzkumným kousnutím“, která nevedou k smrti a někdy ani nezpůsobí vážná zranění. Když jdete plavat a stříkáte kolem sebe, téměř žraloka prosíte, aby připlul a prozkoumal vás,“ říká Peirce.

Když žralok plave kolem vás, otáčejte hlavou a pokuste se udržovat oční kontakt. „Žraloci jsou protivníci," vysvětluje Peirce. „Pokud se otočíte a budete mu po celou dobu, kdy krouží kolem vás, čelit, nebude to tak moc nepříjemné, jako kdyby číhal za vašimi zády,“ radí odborník.

Nehrajte mrtvé. Není to medvěd, je to žralok. Pokud se ocitnete tváří v tvář žralokovi, můžete jej zkusit kopnout nebo udeřit - ale buďte opatrní, kam zamíříte. Obecně se radí udeřit ho do čumáku. Jenže je třeba myslet na to, že hned pod ním jsou velmi ostré zuby. Dobré je zaměřit se na žábry, které jsou hodně citlivé.

Pokud se pokoušíte od žraloka vzdálit, dělejte to pomalu a klidně – jak již bylo řečeno, divoké plácání a rozstřikování vody žraloka jen přiláká blíž. „Musíte se snažit zvíře udržet na dohled a velmi pomalu a jemně se pokusit plavat zpět a dostat se do mělké vody. Opět musíte být opatrní - velcí žraloci mohou útočit i ve velmi mělkých hloubkách,“ varuje Peirce.

Všechny tyto rady vám mohou do určité míry pomoci. Jak ale Peirce zdůrazňuje, vždy záleží na druhu žraloka, se kterým se setkáte. Pravděpodobnost, že unikne útoku velkého žraloka bez zranění, je mizivá. „Pokud je bílý žralok v plném útočném režimu, není toho moc, co byste v tom okamžiku mohli udělat," přiznává.