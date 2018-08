Turista si dal na dovolené kávu a když dostal účtenku, čekal ho šok. Pozor, stát se to může i vám

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Zákazník byl doslova šokován, když zjistili, že za dvě espresa a dvě malé vody musí zaplatit pořádně tučnou sumu. Z lístku se totiž dozvěděl, že jedna káva stojí 11,50 euro (necelých 300 korun) a jeden čtvrtlitr minerálky 10 eur (asi 260 korun). Účtenku vyfotil a zveřejnil na sociálních sítích, kde se fotka začala bleskovou rychlostí šířit.

„Nevím, co si myslíte vy, ale 43 euro za dvě kávy a za dvě lahve vody?“ napsal k účtence pohoršený turista. Ostatní jeho zděšení chápali. „To je krádež! Ostuda!“ psali pod fotku účtenky lidé.

A proč byl účet vlastně tak vysoký? Důležité je doplnit, že se to stalo v Caffe Lavena na náměstí sv. Marka v italských Benátkách. Zděšený Juan Carlos Bustamente si proto nechal zavolat majitele, který mu podle listu The Mirror vysvětlil, že udělal zásadní chybu, když se rozhodl vypít nápoje venku na náměstí. Zákazníci podle něj platí „prémii“ za to, že mohou sedět venku na náměstí sv. Marka.

„Lidé se rozzlobí, když dostanou účet, protože neposlouchají, když jim přinášíme menu, i když je v něm jasně stanovené, že ceny jsou vyšší, když chtějí sedět venku,“ vysvětluje zástupce kavárny.

„Pokud chtějí jenom kávu, mohou si ji dát baru za 1,25 euro. Pokud chtějí posedět venku a vychutnat si hudbu orchestru, podívat se na zvonici a na baziliku svatého Marka, pak platí za úplně jiný zážitek,“ dodal.