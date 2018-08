Zajímavosti o salátech, které jste možná nevěděli. Dva letní recepty zde

Termín „salát“ pochází z latinského slova pro sůl, tedy „sal“. V období starého Říma byly saláty většinou pokrmy ze syrové osolené zeleniny vydatně zalité olivovým olejem a octovým dresinkem. Francouzi pak později začali používat slovo „salade“, z nějž pak vznikly varianty v mnoha dalších jazycích světa.

Kdo by si myslel, že z řecko-římské éry pocházi také světově oblíbený Caesar salát, utnul by se o nějakých 2000 let, jde o kulinářskou modernu. Na svědomí ho má italský restauratér působící v Mexiku Cesare Cardiny, který údajně o jednom rušném víkendu roku 1924 jednoduše vytvořil salát z toho, co mu zbylo ve vyjedené kuchyni. „Dejte vše na stůl a udělejte si z tvorby salátu ceremonii!“, řekl prý tehdy svým hostům. Verzí příběhu je sice více, tato je ale nejvíce romantická.

Jeden z prvních zaznamenaných receptů na salát obsahuje nejstarší britská kuchařka The Forme of Cury (napsaná ve 13. století). Šlo o pokrm složený ze salátových listů s pórkem a špenátem, dochucený česnekem a bylinkami, zdobený jedlými květy. Naše Magdalena Dobromila Rettigová o pět století později pak sepisovala recepty i na sladké saláty, jako třeba mix žemlí a ovoce. To pro většinu z nás asi moc do koncepce salátů nezapadá, jde ale o krásnou ukázku jejich variability.

Opravdu slavnou se však stala jiná variace na sladko, a to proslulý salát Waldorf. I když jej máme většinou spojený s vlašskými ořechy, překvapivě nebyly součástí zcela původního receptu. Ten sestavil v devadesátých letech 19. století Oscar Tschirky a pojmenoval jej podle newyorského hotelu Waldorf Astoria, kde pracoval. Na seznamu původních přísad figuroval celer, jablka a majonéza a právě vlašské ořechy přibyly až asi o 30 let později. Tschirky je také autorem receptu na vejce Benedikt, tedy skutečný kuchařský mág.

Ve světě se zažila anglická fráze „salad days“, která znamená ve volném překladu „čas mladické nezkušenosti“. Odkazuje na období, kterým si projde v mládí každý, kdy se jako zelenáč učí z vlastních chyb. Poprvé byl tento termín použit v Shakespearově díle Antonius a Kleopatra z roku 1606.

Salát s klíčky fazole mungo se sýrem Il Salato

Během teplých letních dní oceníme jako oběd nebo večeři především studené pokrmy a saláty. Zároveň by naše hlavní jídlo dne mělo obsahovat taé dostatek kvalitních bílkovin, což tento salát skvěle splňuje díky kombinaci fazolí čerstvého sýra Il Salato, který je letní specialitou sýráren La Formaggeria Gran Moravia.

Ingredience: 150 g klíčky fazole mungo, 1 červená cibule, 1 jarní cibulka, 1 žlutá paprika, hrst dýňových semínek 20 dkg sýru Il Salato z La Formaggeria Gran Moravia, olivový olej, sůl, pepř

Příprava: Jarní cibulku a žlutou papriku nakrájíme nadrobno, sýr Il Salato nakrájíme na kostičky. Přesypeme do mísy a vše smícháme. Klíčky fazolek mungo přidáme k nakrájené zelenině. Vše promícháme, posypeme dýňovými semínky. Zakápneme olivovým olejem a dochutíme solí a pepřem.

Doba přípravy: 15 min, dvě porce

Salát z melounu, sýra Il Salato a oříšků

Kombinace slaného sýra, křupavých oříšků a sladkého melounu je originální. Meloun chuť sýra zjemní a tím získá pikantnost. Tento salát vás bude bavit pro svou svěžest, je vhodný jako dezert, ale rovněž i jako osvěžující svačina.

Ingredience: 500 g melounu 150 g sýra Il Salato z La Formaggeria Gran Moravia, 20 g lískových oříšků, šťáva z jednoho citronu, čerstvě mletý černý pepř na dochucení

Příprava: Meloun a sýr Il Salato nakrájejte na kostičky. Dejte do mísy, přisypte oříšky a černý pepř dle vaší chuti. Salát před podáním ještě zakapejte citronovou šťávou.

Doba přípravy: 15 min, čtyři porce

Proč zrovna sýr Il Salato z La Formaggeria Gran Moravia?

Měkký sýr balkánského typu Il Salato se vyznačuje typickou slanou chutí a bílou barvou. Je vyrobený ručně z kvalitního kravského mléka. Výtečný je zejména do tradičního šopského salátu, ale také samotný s olivami a chlebem, do zapékaných pokrmů, například k plnění grilovaných paprik, skvěle se hodí také k nakládání.

Výživové údaje na 100 g výrobku: Energetická hodnota 986 kJ/238 kcal; Tuky 19,1 g, z toho nasycené mastné kyseliny 13 g; Sacharidy 1,9 g, z toho cukry 1,9 g; Bílkoviny 14,5 g; Sůl 4,5 g.