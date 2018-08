Běžné chyby, které při vaření děláme všichni? Ovlivňují chuť jídla i naši peněženku

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Přeplněná pánev

Nesnažte se na pánvi osmažit všechno maso najednou. Základním pravidlem je, že bychom měli nechat dostatek místa, aby se jednotlivé kousky na pánvi nedotýkaly. Volný prostor třeba mezi kousky masa ovlivňuje rovnoměrné rozložení tepla na pánve a maso se díky tomu snadno a rovnoměrně propeče.

Málo slaná voda na těstoviny

Při vaření těstovin platí jedno pravidlo – voda musí být dost slaná. Pokud použijete málo soli, na talíři je už nedochutíte a místo italské pochoutky vám zůstanou jen nudle bez chuti.

Používání extra panenského olivového oleje k vaření i smažení

Tento olej je ke smažení vhodný, ale vysoké teploty ničí látky (antioxidanty), které se lisováním za studena získávají. Proto stačí na tepelnou úpravu použít olivový olej z pokrutin (tedy z 2. lisu), který má stejné vlastnosti, co se týká teplotní stability i chutě, a navíc je výrazně levnější. Extra panenský olivový olej 1. jakosti, který je často velmi drahý, použijte raději ve studené kuchyni.

Studené maso na horkou pánev

Než maso položíte na pánev či gril, měli byste jej nechat odstát. Ideální je, aby mělo pokojovou teplotu, než ho hodíte rozpálenou pánev. Znamená to, že se bude vařit rovnoměrněji - a vy se vyhnete tomu, že zvnějšku bude připečené a uvnitř ještě syrové.

Teplé jídlo do ledničky

Ať už jde o steaky, polévky nebo omáčky, ujistěte se, že jídlo zchladlo, než ho dáte do lednice nebo mrazničky. Nejenže nám jinak lednice více „žere“, ale hlavně by se teplo přeneslo na ostatní potraviny a v těch by mohlo opět začít množení bakterií a hnilobný proces.

Používání nepřilnavé pánve na přípravu všeho

Nepřilnavá pánev je podle šéfkuchařů vhodná na vejce nebo palačinky. Ale na jiné vaření už tak moc ne. Proč? Každá pánev totiž jinak distribuuje teplo. Moderní teflonové pánve například nejsou nejvhodnější na přípravu masa. Kdo si chce pořádně udělat steak, měl by si do domácnosti pořídit úplně obyčejnou železnou pánev.

Česnek přidaný příliš brzy

Česnek vložený do silně rozpáleného oleje se spálí, dostane nahořklou chuť a je nepoživatelný. Dusíme-li však česnek pomalu, chutná jako ořechové jádro a dá se snadno, měkký jako máslo, roztírat na brambory nebo chleba. Nejvíce česnek předá svého aroma pokrmům, do kterých ho vložíme až těsně před koncem přípravy a dále ho pak nevaříme.

Maso by po uvaření mělo chvíli odpočívat

Určitě stojí za to vyčkat pár minut před nakrájením masa na kusy. Šťáva z mase se rozloží a steak je o něco chutnější a šťavnatější.

Ne všechny potraviny v lednici vydrží déle

Například rajčata bychom v lednici vůbec skladovat neměli. To platí i pro banány, či broskve, blumy a avokádo. Pokud je ale rozkrojíte, pak je do ledničky dejte