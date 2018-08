Otřesná dovolená v hotelu hrůzy: Křičela jsem nahá ve vaně, úplně jsem se třásla, říká otřesená dívka

Hayley se rozhodla strávit noc v hotelu, který se prezentoval jako moderní, slušný. Jeho výhodou bylo i to, že se nacházel v příjemném prostředí. Jenže to, co dívka našla, když na místo dorazila, jejím snům rozhodně neodpovídalo.

Dívka, která se živí jako maskérka a vizážistka a která má na sociálních sítích tisíce fanoušků a odběratelů, se se svými zkušenostmi z motelu Palo Alto Inn v Kalifornii svěřila na twitteru.

WE PAID $300 FOR THIS ON A GOD DAMN MONDAY. IN ONE OF THE NICEST CITIES IN THE BAY AREA. pic.twitter.com/fR86V3Ytc5 — hayleyyjay (@hayleyyjay) 10. července 2018

„Nechutný" příběh začal, když se 9. července odpoledne Američanka ubytovala v hotelu se svým přítelem. Po příjezdu se rozhodla, že si vleze do vany. Pak ale uviděla něco, co vypadalo jako rozsypané bonbony Tic Tac na podlaze.

„Říkala jsem: Zlatíčko, zlatíčko, pojď sakra sem. Přišel a asi 10 jich rozšlápl. Křičela jsem nahá ve vaně. Podíval se na mě a řekl: Obleč se, jdeme odsud. Úplně jsem se třásla,“ prozradila dívka.

Na zemi se totiž neválely bonbony, ale desítky odporných červů. Hayley proto rychle naházela své věci do auta a řekla svému partnerovi, aby zavolal na recepci. „Když to udělal, podívala jsem se na podlahu. Červi se plazili z koupelny po celé podlaze směrem k posteli,“ vzpomíná.

To bylo kolem půlnoci. „Asi o deset minut se na tu situaci s červy přišel podívat jeden muž,“ vysvětluje Hayley. Jenže ten následně řekl, že pár peníze zpět nedostane, ale že se může přestěhovat do jiného pokoje.

„Řekli jsme: To určitě ne. Je to skoro půlnoc. Je to zdravotní riziko. Chceme naše peníze zpátky. Ale on řekl, že se zítra může zeptat svého manažera a uvidí jestli něco vymyslí,“ popisuje dívka přístup hotelu.

To ale její partner odmítl a okamžitě požádal o vrácení peněz. „Řekl, že jestli nám peníze nevrátí, zažalujeme ho. Tohle je nechutné. Manažer nám ale řekl, že jsme se už zapsali a že to bude bez náhrady,“ říká dívka.

A protože nevěděla, co dělat dál, Hayley zavolala policii, která byla červi zděšená stejně jako ona. Strážníci prý v pokoji strávili pouhé čtyři sekundy a uznali, že zde nikdo strávit noc nemůže.

Dívka si navíc vše nahrála a videa zveřejnila na sociálních sítích. Své fanoušky vyzvala, aby se za ni tomuto hotelu pomstili. „Zavolejte tam a stěžujte si. Nechte jim hlasové zprávy. Retweetujte to. Pomstěte mě,“ požádala je.

„Za normálních okolností takové věci nedělám, ale byla jsem tak znechucená, rozrušená a zděšená, že jsem neviděla jiný způsob, než to sdílet," řekla serveru Daily Dot.