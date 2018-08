Otřesný konec dovolené: Lidé křičeli a ječeli. Moje dcera začala mít záchvaty paniky, popisuje turistka

Dovolená v oblíbené turecké destinaci v Antalyi se v samém závěru proměnila v horor – a to doslova. Hayley popsala, že když byl zrušen jejich let na letiště ve Stanstedu, nasedla i s rodinou a dalšími lidmi do autobusu, který je měl odvézt do hotelu.

Matka dvou dětí popsala deníku The Sun, že byli odvezeni do Ayka Vital Parku v pátek večer kolem 3. hodiny ráno. „Jeli jsme tam už snad hodinu a všichni jsme měli obavy z toho, jak dlouho bude cesta trvat. Říkali jsme si, co je to asi za hotel, kam nás berou. V okolí nebylo vůbec žádné město, bylo to uprostřed ničeho,“ popisuje okolí hotelu Hayley.

A jakmile autobus zastavil, čekalo je nepříjemné překvapení. „Bylo to jako v noční můře. Byl to chaos. Lidé křičeli a ječeli. Moje dcera začala mít záchvaty paniky, protože byla hodně vyděšená. Brečela jsem. To místo bylo velice strašidelné. Bylo to jako z hororu Osvícení,“ vzpomíná turistka.

Nelíbilo se jí například to, že hotel zvenku nemá žádné viditelné nápisy. Odmítla proto odevzdat pasy své rodiny a požádala o návrat na letiště. Hayley také požadovala, aby ona a její rodina mohli zpět do autobusu, aby strávili noc raději tam.

Až následující den, když se setkali s lidmi, kteří se rozhodli zůstat v hotelu, Hayley zjistila, že budova je ve skutečnosti rehabilitační zařízení, které je určeno pro narkomany a alkoholiky. „Neumím si představit, jak sem někdo může poslat lidi, aby je tu takhle ubytoval,“ diví se.

Podle ní se ještě v noci začali bouřit i další cestující – a to ještě nevěděli, že mají bydlet v rehabilitačním centru. „Nemohli jsme se dostat ani na recepci, aby si s někým promluvili. Bylo to skutečně děsivé, neměli jsme žádný telefonní signál, protože to bylo daleko od civilizace," vzpomíná.

Při průzkumu ubytovacího zařízení Ayka Vital Park později zjistila, že jde o opravdovou kliniku a rehabilitační centrum, které také provozuje programy pro drogové a alkoholické závislosti. Na internetových stránkách resortu je objekt popsán jako „místo propagující zdravý životní styl a klinický hotel", který zajišťuje rehabilitaci při závislostech, fyzioterapii a rodinné poradenství.

Hayley říká, že další hosté, kteří v zařízení zůstali, jí a jejímu partnerovi Seanu Krikorovi (37), ráno vyprávěli, že ve svých pokojích objevili injekční stříkačky a že se kolem budovy válel lékařský materiál. V pokojích prý byly kapačky, ráno na snídani pak lidé potkali lidi na vozíčku a s kanylou v ruce.

Mluvčí letecké společnosti, která jim takové ubytování poskytla, už se omluvila. Podle mluvčí nastal problém kvůli zpožděnému letu, takže bylo potřeba cestující někde ubytovat. „Budeme kontaktovat paní Whybrowovou přímo, abychom podrobněji projednali její stížnost. Rádi bychom ujistili zákazníky, že takové případy jsou vzácné,“ dodala mluvčí.