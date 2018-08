Nový nebezpečný trend? Masová dieta prý umí zázraky, lékaři je kroutí hlavou

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

„Masožravá strava“ znamená přesně to, co název naznačuje – lidé jedí jen maso, žádné sacharidy, ovoce ani zeleninu. A to je podle odborníků ten zásadní problém. Varují totiž, že při takové dietě tělo nedostává potřebné živiny.

V posledních měsících se tento trend šíří především na sociálních médiích - v současné době existuje na Instagramu více než 30 000 příspěvků s hastagem #carnivorediet. Lidé tvrdí, že jedí pouze maso, díky čemuž se jim prý podařilo zhubnout, zbavili se zánětů, klesl jim krevní tlak a naopak se jim prý zvýšilo libido.

Lékaři ale poukazují na to, že neexistuje absolutně žádný vědecký důkaz, který by tato tvrzení podpořit. Zdůrazňují také, že strava založená pouze na mase by mohla vést k nedostatky vitamínů, píše server The Independent.

Vědci varují před rakovinou tlustého střeva

Masožravá strava se vyvinula z keto a paleo diety, které z jídelníčku vyřazují sacharidy ve prospěch bílkovin a tuků. Ačkoliv je maso pro zdraví přínosné, protože jde o skvělý zdroj bílkovin, vitamínu B, železa, zinku a hořčíku - mnozí odborníci na výživu a dietetici upozorňují, že čistě masožravá strava je nezdravá.

„Upřímně si myslím, že jedním z největších rizik masožravé stravy je rakovina tlustého střeva," vysvětluje profesorka výživy Rachele Pojednicová. „Ale dalších pár let nebudeme mít k dispozici potřebné údaje. Navíc by to také znamenalo, že někdo musí udělat studii o této stravě“ vysvětluje.

Vzhledem k tomu, že následovníci tohoto životního stylu se zaměřují na tučné maso, riskují zvýšení hladiny LDL cholesterolu, což může vést ke zvýšenému riziku srdečních onemocnění a srdečních záchvatů. „Další věc, kterou nemůžete ignorovat, jsou živiny, které prostě nemůžete dostat z masa," zdůrazňuje výživová poradkyně Rhiannon Lambertová.

Vysvětluje, že strava založená pouze na mase zbavuje tělo folátu, vitamínů C a E a vlákniny, které jsou nezbytné pro dobré zdraví. Maso navíc neposkytuje tělu vlákninu, která je nezbytná pro zdravá střeva. Dodává navíc, že fakt, že se rady ohledně diety šíří na internetu a mají tak velký dopad i na mladé lidi, může být velmi nebezpečný.

Dieta mi vyléčila depresi, tvrdí propagátorka masové stravy

Jedním z otevřených zastánců stravy je 26letá Michaila Petersonová, která tvrdí, že konzumuje pouze hovězí maso, sůl, vodu a bourbon, a že ji tato dieta „vyléčila" artritidu a deprese- a to přesto, že neexistují žádné vědecké důkazy, že by to byla pravda.

Lambertová poukazuje na to, že podobné rady poskytované přes sociální sítě může být pro ty, kteří se rozhodnou dietu vyzkoušet, velmi škodlivé. „každý člověk je jedinečný a naše těla jsou velmi odlišná,“ varuje.

„Všichni reagujeme různými způsoby na různé potraviny a to, co funguje u jedné osoby, nemusí fungovat u jiné. Povzbuzování eliminace celých skupin potravin je extrémně nezodpovědné,“ dodává s tím, že lidé by se měli spíše obracet na opravdu školené odborníky a dietetiky.