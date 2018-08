Slavnost na počest panenských dívek? Obnovení tradice popudilo feministky

Černým odběratelem energií se neúmyslně můžete stát i vy! Co vám za to hrozí?

Dívka má být "počestná", "zbožná" a "panenská". Starosta obce Salency Hervé Deplanque dostal desítky protestních e-mailů, především od feministek. "Místní protesty jsem čekal, ale celonárodní ne," řekl Deplanque deníku Le Parisien.

Proti obnovení slavnosti vznikla i petice. Její autorka, univerzitní vědkyně a členka jedné feministické organizace Laélia Véronová tvrdí, že uspořádání slavnosti by bylo "krokem do minulosti" a "útokem na boj za práva žen".

Organizátor akce Bertrand Tribout z laického Bratrstva svatého Medarda připomněl, že tradici zavedl v 5. století tento světec, který ze Salency pocházel. "Je to místní specifikum a byla by škoda jej nezachovat," dodal. Nechápe, co lidi na slavnosti šokuje. "Čistota mladých dívek není zavrženíhodná! Není to nic odpudivého," míní Tribout.