Nejhorší dovolená v životě? Místo plavby na luxusní lodi čekalo na manžele neuvěřitelné ponížení

Manželé byli z lodi doslova vyhozeni v Helsinkách poté, co kapitán obvinil 65letého manžela paní Chanové, že o dva dny dříve napadl posádku během rvačky v ruském Petrohradu.

Paní Chanová popisuje, že je kolem páté hodiny ráno pátý den jejich plavby kapitán zavolal do své kanceláře. Chtěl s nimi prodiskutovat incident, do kterého se údajně zapojilo několik cestujících, kteří posádku verbálně napadli a nadávali jí. Jeden ze zaměstnanců označil jako pachatele právě manžela paní Chanové.

Chanovi se ale bránili, že se do žádné potyčky nijak nezapojili a zajímalo je, proč se o věci dozvídají až po dvou dnech. Na to ale odpověď nedostali. Místo toho jim bylo řečeno, že se mají okamžitě sbalit. Do ruky dostali letenky zpět do San Francisca, odkud pocházejí.

Paní Chanová teď s odstupem času říká, že v tu chvíli měli ještě zalepené oči a že nedokázali pořádně zareagovat a argumentovat. „Neočekávali jsme, že naše vysněná dovolená skončí jako noční můra a naprosté ponížení," říká teď žena.

Dodala, že je kapitán vyhodil v Helsinách. „Donutil nás loď opustit do desíti hodin, abychom chytili náš let. Řekl nám, že pokud neodejdeme včas, letadlo nestihneme,“ popisuje žena.

Řekla také, že v den údajného útoku si s manželem všimli, že kolem nich prošla skupina rozzlobených cestujících. Skupina prý byla naštvaná, protože byla nucena čekat na vylodění lodi na exkurzi po pobřeží. Paní Chan si prý také všimla, že jeden z mužů se kolem členů posádky podezřele pohyboval. Dodala ale, že ona a její manžel do této skupiny vůbec nepatřili.

„Můj manžel to neudělal. Někdo udělal chybu a nesprávně ho identifikoval,“ tvrdí žena, podle které je obvinění naprosto falešné. Napsala proto plavební společnosti, kterou prosila, aby si prohlédli videokamery na palubě lodi. Manželé doufali, že záznam dokáže, že se prostě stala chyba.

Odpověď společnosti ale byla nekompromisní: „Váš manžel se zapojil do incidentu, při kterém byli zaměstnanci verbálně napadeni. Toto zneužívání se změnilo ve fyzické, když se spolu s jiným hostem pokoušel dostat z lodi v přístavu v Petrohradě.“

V důsledku potyčky prý musel zaměstnanec dokonce vyhledat lékařskou pomoc. Podle kapitána se jednalo se o porušení smlouvy o plavbě a bylo proto rozhodnuto, že problematičtí pasažéři budou z lodi v nejbližším přístavu – tedy v Helsinkách – vyhozeni, píše server news.com.au.

Zdrcení manželé nabídli, že poskytnou svoje fotografie pořízené v den incidentu v naději, že je porovnají s fotografiemi druhého pachatele. V zoufalém pokusu o dosažení spravedlnosti dokonce Chanovi souhlasili s provedením testu detektoru lži - na vlastní náklady. Se svými žádostmi ale neuspěli.

Manželé se proto obrátili na právníky. „Je to další znepokojivý případ společnosti, která vůči zákazníkovi vznesla vážné obvinění a odmítla poskytnout a dokonce i skartovala důkazy, které by ho podpořily. A spotřebitel za to platí - finančně a emocionálně,“ upozorňuje právnička Chanových Michelle Couch-Friedmanová.

Společnost Holland America dosud nedokázala poskytnout žádné důkazy, které by podpořily její tvrzení. Manželům ale napsala: „Sice litujeme, že tato konečná odpověď není příznivější, ale doufáme, že budete se společností Holland America Line počítat, až budete opět plánovat nějakou cestu.“

Tato slova jsou podle advokátky Couch-Friedmanové záhadná. „Pokud by kapitán výletní loď opravdu věřil, že pan Chan napadl posádku, proč by je někdy chtěla společnost vidět opět na palubě?“ diví se.