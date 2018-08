Máslo, margarín nebo olej. Podívejte se, co je pro váš organismus lepší

Jak by vypadalo Česko, kdyby zavedlo kratší pracovní týden?

Někdo tvrdí, že ani máslo, ani sádlo bychom neměli kvůli cholesterolu konzumovat. Druzí hlásají sílu oleje a používají jej vždy a všude. Jiné názory vynáší do nebes kokosový olej a naopak zatracují roztíratelné margaríny. Takže jak z toho ven?

Máslo

Jedná se o živočišný tuk, který obsahuje cholesterol, a proto bychom s ním měli šetřit. To ale neznamená vyloučit ho úplně. Je totiž bohaté na vitamíny rozpustné v tucích (hlavně A a D). Zde tedy platí, že máslo ano, ale přiměřeně. Zhruba 10 gramů na porci párkrát za týden například namazat na pečivo, do hotové zeleninové polévky či pod dušenou zeleninu.

Jelikož máslo neobsahuje 100% tuku, ale „jen“ kolem 82%, nepoužívejte ho na delší tepelnou úpravu a už vůbec ne na smažení! Kritickým bodem při používání másla je mazání tlusté vrstvy a hojné používání do všeho, co nám přijde pod ruku ( pomazánky, buchty apod). Díky tomu pak může mít jeho konzumace opravdu negativní dopad na zdraví (kornatění tepen, zvýšení cholesterolu, ztučnělá játra, obezitu…).

Když už máslo kupujete, sledujte nejen procento celkového tuku, ale i o jaký typ se jedná

Rostlinné oleje

Rafinované oleje snesou vyšší teplotu, proto se hodí například na pečení mas a restování. Na tyto účely je nejvhodnější olej řepkový. Panenské nerafinované oleje uplatňujte jen ve studené kuchyni.

Rostlinné oleje by měly mít ze všech tuků převahu, jelikož neobsahují cholesterol, naopak skrývají „zdravé tuky“, které posilují srdečně-cévní systém.

Roztíratelné rostlinné tuky

Tyto tuky neobsahují sice cholesterol, jsou to však již zpracované rostlinné tuky. Hodí se na mazání pečiva či do pomazánek, ne však na pečení a smažení.

Ořechová másla (100% - arašídové, kešu, mandlové, sezamové…)

Kdo zná, jistě odsouhlasí, že se jedná o dokonalou pochoutku. Neobsahují cholesterol ba naopak, jako rostlinné tuky mají vysoké množství kvalitních živin, minerálů a vitamínů včetně zdravých tuků. Nevýhodou je, že kvůli jejich vynikající chuti má člověk tendence jich sníst více, než je zdrávo. Zde tedy určitě ano, ale prosím opět s mírou.

Kokosový olej

V současné době velmi hojně užívaný. Je vhodný například pro sportovce, protože je velmi dobře vstřebatelný, nepodporuje ukládání tuku do podkožních zásob a má vynikající chuť.

Výhodou je i to, že nedochází k rychlému přepálení, proto se nerafinovaný kokosový tuk hodí i na delší tepelné úpravy za vyšších teplot. Ale zde je kámen úrazu. Tuhá konzistence značí to, že obsahuje nasycené tuky jako například máslo a sádlo a dává mu tak pevnou podobu (není to vlastně olej, ale tuk).

Určitě ho ale používejte, jen ale střídejte s vícero tuky. Jídelníček by měl být pestrý a rozmanitý. Pokud je to opravdu nutné a neobejdete se bez smažení, zvolte variantu tuku, která se nejméně přepaluje a karcinogenní látky nevznikají v tak hojném množství. Sáhněte tedy po sádle, kokosovém tuku, 100% ztuženém tuku nebo GHÍ (přepuštěné máslo bez obsahu vody).

Zcela byste se ale měli vyhýbat palmovému oleji, 100% ztuženému tuku, viditelnému tuku na mase a i mléčný tuk (smetana, smetanové a vysokotučné sýry nad 50% tuku v sušině).