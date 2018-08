Můžeme snít ve spánku pavouka?

Vědci z Hampden-Sydney College se rozhodli jednou provždy zjistit, jestli můžeme ve spánku opravdu sníst pavouka. Jde o představu, která děsí nejednoho arachnofobika, a ani lidem, kteří se pavouků apriori nebojí, není příliš příjemná.

Podle výsledků výzkumu je ale taková obava naprosto mylná a nezakládá se na reálných možnostech. Šance, že bychom snědli pavouka, je totiž mizivá a musela by se zakládat na velké spoustě náhod najednou. To, že by nám pavouk dobrovolně vlezl do pusy, je ale podle vědců z Virginie nereálné.

Odborníci tvrdí, že pavouci jsou obecně velmi plaší. Dokáží se sice bránit a řada z nich i nepříjemně kousnout, ale musejí být zahnání do kouta a vystrašení. V opačném případě se lidem vyhýbají, a to jak ve dne, tak v noci. Od návštěvy naší dutiny ústní je proto odradí už jen dýchání a chrápání.

Pavouci totiž vnímají zvukové vibrace a spící osoba je něco, co pro ně není dvakrát přitažlivé. Podle odborníků jsou tak obavy z nechtěného polykání pavouků zcela liché.

Přesto je strach z pavouků je spolu se strachem z výšek jednou z nejčastějších obav, kterou lidé trpí. Odborníci ale přišli na trik, kterým se může této nepříjemné vlastnosti zbavit téměř každý, a při troše zručnosti to zvládnete i v domácích podmínkách.

Odborníci vybrali několik osob, které nevěděly, že budou čelit svému strachu v této podobě. Testovaným jedincům následně ukazovali relaxační obrázky květin, barevných a příjemných na pohled. Mezi nimi se ale nacházely i fotografie zvířat, kterých se daní jedinci báli.

Výsledek ohromil jak samotné vědce, tak i testované jedince, kteří se dokázali díky této metodě svého strachu zbavit. BBC uvádí konkrétní příklad jedenadvacetileté dívky, která trpěla panickou hrůzou z pavouků. V průběhu testu si ale její mozek tyto tvory spojil s příjemným pohledem na květiny a dívka se tak svého strachu postupně zbavovala.

"Výzkum ukázal, že mozek dokáže lépe zpracovávat informace z obávaných podnětů, když jsou prezentovány nevědomky. Lidé tak pomalu začnou ovládat svůj strach," uvedl podle serveru Publicist Report vedoucí studie Paul Siegel.