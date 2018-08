Proč máme po alkoholu kocovinu? Naučte se pít tak, aby vás ráno nebolela hlava

Co obsahují ženské kabelky? Nový objev vyděsil i odborníky

Pokud se jí chcete vyhnout, pak byste možná měli vědět, že nesouvisí ani tak s tím, kolik vypijete, ale s tím, co prolijete hrdlem, píše news.com.au.

Všechny druhy alkoholu jsou variacemi na chemickou látku etanol, a játra a mozek je odbourávají stejným způsobem. Příčinou kocoviny jsou ale převážně ingredience přidané navíc, jako je cukr a další složky, které se starají o nejbolestivější následky konzumace alkoholu.

Když trávíme alkohol, musí ho tělo přeměnit na acetaldehyd. Ten představuje zátěž pro tělesný systém a může vyvolat nepříjemné symptomy kocoviny. Ovšem pokud chcete jejich pravděpodobnost snížit, vyberte si čirý alkohol, jako je vodka.

Vodka má nejméně toxinů způsobujících kocovinu, zvlášť ve srovnání s tmavšími destiláty, jako je whisky. A nezapomínejte alkohol střídat sklenicemi čisté vody.

Pokud jde o třeštící hlavu, u té je na vině nejčastěji dehydratace. A za nevolnost může nadměrné množství alkoholu, které dráždí žaludek a nutí ho mimo jiné produkovat příliš mnoho žaludeční kyseliny.

Látky, které jsou v alkoholu navíc krom etanolu, ať už vznikly například při zrání vína, brandy či whisky, anebo je do nápoje přidal výrobce pro zlepšení chuti či barvy, mohou kocovinu ještě zhoršit tím, že naruší hladinu PH v těle.

A co tradiční sváteční šampaňské? Problém přípitku spočívá v tom, že se obvykle vypije velmi rychle, a pokud je před jídlem, pak i na prázdný žaludek. Bublinky jsou často spojené s kocovinou kvůli oxidu uhličitému, který je vháněn do lahví, aby se postaral o šumivý efekt. Díky tomu je alkohol také rychle absorbován do krevního oběhu.

Dostanete rychlejší vstřebávání, vyšší hladinu alkoholu v krvi - a také v mozku - pokud pijete šampaňské namísto nesyceného alkoholu. Zhruba dvě třetiny lidí se opijí rychleji, když pijí šampaňské nebo další sycené nápoje.

Nejrozumnější je pít s mírou, ale můžete také vyzkoušet malé triky, které by mohly kocovinu zahnat. Traduje se, že pít se má na dobrý "základ" v podobě tučného jídla. Ale Inueová doporučuje jiné potraviny.

Jídlo, jako je brokolice, kapusta, citrón, kurkuma nebo červená řepa, jsou skvělá pro vaše játra. A také bylinky, jako ostropestřec mariánský, smetánka lékařská, Phyllanthus niruri řečený drtič kamenů, lopuch či bobule klanoprašky čínské při zařazení do stravy pomáhají s fungováním jater.