10 nejlepších tajných služeb světa. Které to jsou?

Pro každý stát jsou zpravodajskou služby nenahraditelnou složkou, protože právě ony zajišťují klíčové informace, ať se týkají teroristických útoků, možné domácí rebelie či příprav zahraniční agrese. Staré pravidlo říká, že nejlepší zpravodajská služba je ta, o které se neví. V dnešním světě hackerů a úniků informací není příliš snadné udržet tajemství pod pokličkou. Uveřejněné informace o úspěšných operacích ale pomáhají stanovit žebříček těch nejlepších.

10) Mosad – Izrael

Podle některých vůbec nejlepší zpravodajská služba na světě, Mosad se stal pojmem v oblasti tajných služeb. Zvláště konspirační teorie na Blízkém východě přisuzují izraelské zpravodajské službě mýtické schopnosti a vidí její ruce za každou vraždou významného politika či úspěšnou revolucí. Jakkoliv přehnané, jen dokazují proslulost Mosadu, kterou si vydobyl úspěšným lovem na Adolfa Eichmanna, jednu z klíčových osob nacistického „konečného řešení“ židovské otázky. Zpráva poslaná všem nepřátelům židovské komunity, jejíž ochrana je hlavní prioritou instituce, byla jasná – Mosad nikdy nespí a nikdo mu neunikne.

9) Ministerstvo státní bezpečnosti (MSS) – Čína

Komunistické země vždycky pečlivě dbaly na to, aby měly co nejlepší tajné služby. Čína není výjimkou. Jako v případě čínská armády, i čínské zpravodajské služby jsou nejpočetnější na světě. To poskytuje Číně významnou výhodu v soutěži o světovou špionáž. Podle nepotvrzených pověstí jsou čínští agenti ukrytí v řadách početných a po celém světě roztroušených čínských komunit. Čína proslula především v oblasti průmyslové špionáže a jelikož je jedním z největších výrobců mobilů na světě, lze se oprávněně domnívat, že může o občanech cizích zemí vědět možná víc než jejich vlastní zpravodajské služby.

8) Australian Secret Intelligence Service (ASIS) -Austrálie

Není příliš překvapivé, že nejlepší zpravodajské služby mají ty státy, které patří k nejambicióznějším, největším a nejdůležitějším na světě, případně které mají za sebou důležitost historii a pro které se jedná o otázku přežití. Austrálie těžko do tohoto výčtu zapadá. Přesto se jí povedl kousek, který jí mnohé tajné služby jen tiše závidí. Ačkoliv založená v roce 1952, australská veřejnost se o její existenci dozvěděla až od 20 let později díky novinářům. Jestliže platí, že nejlepší tajná služba je ta, o které se neví, pak ASIS byla skutečně tou nejlepší tajnou službou na světě.

7) Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) – Francie

Francouzská tajná služba byla založená poměrně nedávno – 1982 – a jednou z nejmladších zpravodajských služeb na tomto seznamu, přesto si stihla vydobýt značnou pověst. Služba dokázala během studené války rozkrýt a předat svým zkušenějším západním spojencům informace o rozsáhlé síti sovětských agentů. Francie je od dob alžírské války terčem řady teroristických útoků, z nichž mnohé nevyšly díky práci této organizace.

6) Research and Analysis Wing (RAW) – Indie

Země, která má k dispozici nukleární zbraně, musí mít ze své podstaty velmi dobrou tajnou službu. Indie RAW založila v roce 1968 poté, co její předchozí tajné služby se ukázaly jako vysoce neefektivní v konfliktu s Čínou a Pákistánem. RAW měl významný podíl na vytvoření Bangladéše jako nezávislého národa, při řízení a zabezpečení jaderného programu a při úspěchu afrických osvobozeneckých hnutí během studené války.

5) Bundesnachrichtendienst (BND) – Německo

Během studené války bylo Německo centrem rozsáhlých špionážních aktivit KGB a proto zpravodajská služba Západního Německa musela být stejně tak, ne-li lepší, aby s ním dokázala držet krok. Dodnes je hodnocena jako druhá nejlepší, co se týče technického vybavení, přičemž její sledovací systém je hodnocen jako světová třída – zkrátka řečeno, oplývající proslulou „ německou kvalitou“.

4) Feděralnaja služba bezopasnosti Rossijskoj Feděracii (FSB) - Rusko

Jestli Sovětský svaz mohl být na něco pyšný, tak na jeho vesmírný program a legendární zpravodajskou službu KGB. Zatímco vesmírný program po rozpadu SSSR dnes v Rusku spíše paběrkuje (stejná situace však vládne i v USA), ruská tajná služba stále zůstává na vrcholu hry. Ačkoliv se už nejmenuje KGB, ruské tajná služba stále dokáže děsit svět, jak dokládá až hysterická nerozvita řady západních zemí z ruského vměšování. A zřejmě žádná jiná služba si nemůže být jistá takovou podporou obyvatelstva i svého vedení – její bývalý šéf je dnes ruským prezidentem.

3) Secret Intelligence Service (SIS), též známá jako Military Intelligence, Section 6 (MI6) - Británie

Bylo by podivné, kdyby země Jamese Bonda nebyla na vrchních místech, co se týče zpravodajských služeb. MI6 je často považována za důvod, proč Británie dokázala odolat Hitlerově válečné mašinérii. Svou efektivnost dokázala proti dalším hrozbám, které v průběhu let vzešly vůči Spojenému království – ať se jednalo o sovětské agendy či arabské teroristy.

2) Central Intelligence Service (CIA) - USA

Snad žádná jiná zpravodajská služba kromě Mosadu není tolik nenáviděna – a tolik obávána. I CIA se přisuzuje řada vražd a padlých či vzešlých vlád. Co je však nepochybné, že je to tajná služba s největším rozpočtem a už jenom to jí řadí na první místa. Ačkoliv Usámu bin Ládina, po 11. září číslo 1., zabily zvláštní americké síly Navy SEALS, nepodařilo by se jim to bez získání informací od CIA, což jen dokládá vysoké schopnosti legendární a legendami opředené zpravodajské služby.

1) Inter-Services Inteligence (ISI) – Pákistán

Pokud síla zpravodajské služby je hodnocena podle jejích úspěšných operací, pak je ISI tou nejsilnější na světě. Pákistánská zpravodajská služba se pyšní tím, že nikdo z jejích pracovníků nebyl chycen na kameru. ISI si především vydobyla proslulost, když dokázala zabránit invazi Sovětů do Pákistánu a naopak jim „zatápěla“ podporou Tálibánu, to vše za stoupající frustrace KGB, která se ISI nedokázala dostat na kobylku. Potupit nejlepší dokáže jen ten úplně nejlepší a proto je dnes ISI zařazována na vrchní místo nejlepších zpravodajských služeb.