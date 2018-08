Čistíte si zuby, ale stále máte kazy? Kartáčky a nitě nestačí, důležitá je úplně jiná věc

Sověti utrpěli pět velkých ran. Kde by byli bez komunismu?

Dobrá péče o zuby je samozřejmě nezbytná, podle experta ale vaše zubní pasta není tak důležitá, pokud jde o orální zdraví. To, co jíme, hraje velkou roli při udržování zdravých zubů, říká australský zubní lékař Steven Lin. Pro server The Independent poradil, jaké potraviny bychom měli konzumovat.

Možná vás to překvapí, ale na tomto seznamu je také třeba máslo, salám a měkké sýry. Doktor Lin vysvětluje, že mnozí lidé, kteří pravidelně používají kartáčky a zubní nitě, i přes tuto péči často skončí se zubními kazy, zatímco ti, kteří se o zuby starají méně, takové problémy nemají. Jak je to možné?

Podle experta je na vině strava. „Zuby jsou živé orgány a vyžadují správnou výživu pro regeneraci a udržení zdravé hladiny zubní skoloviny a dentinu (zuboviny)," vysvětluje Lin. „A bez správné výživy vaše zuby nemohou zůstat neporušené.“

Pokud konzumujete dostatek vitamínů a minerálů, vaše zuby se přirozeně regenerují a zůstávají silné a zdravé. Pokud však vašemu tělu nedodáváte správné živiny, bakterie a kyseliny v ústech brání tomuto přirozenému procesu, což způsobuje, že se zuby rozpadají rychleji a nestačí se opět regenerovat.

„Není to jenom samotný cukr, který způsobuje zubní kazy. Je to také nedostatek živin, kterými posilujeme zuby," říká doktor Lin. „S moderní západní stravou se zároveň objevuje určitá podvýživa,“ varuje.

A co bychom tedy měli jíst, aby byly naše zuby silné? Hlavní jsou podle něj čtyři vitamíny rozpustné v tucích - A, D, K2 a E.

Zde jsou dobré zdroje každého z nich.