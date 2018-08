Stvořitelka MeToo ochutnala vlastní medicínu? Zneužitý herec promluvil, unikly pikantní fotky

Sověti utrpěli pět velkých ran. Kde by byli bez komunismu?

Argentová stála u zrodu kampaně #MeToo upozorňující na sexuální obtěžování. Deník The New York Times (NYT) napsal, že herečka Bennettovi poté, co sama obvinila filmového producenta Harveyho Weinsteina ze sexuálního násilí, vyplatila 380 tisíc dolarů.

V prohlášení Argentová uvedla, že s Bennettem měla výhradně přátelský vztah, který skončil, když vystoupila proti Weinsteinovi a Bennett po ní nečekaně žádal velkou sumu peněz. "Rozhodli jsme vyřídit Bennettovu žádost soucitně a peníze jsme mu dali," sdělila herečka.

S vlastním prohlášením nyní přišel i Bennett. Tvrdí, že celou záležitost chtěl vyřešit soukromě s osobou, která se na něm provinila. "Mé trauma se prodralo na povrch, když se sama prohlásila za oběť. V uplynulých dnech a hodinách jsem neučinil žádné veřejné prohlášení, protože jsem se cítil zahanben a bál jsem se stát součástí veřejné diskuse," citoval herce portál Deadline. Poznamenal, že v době incidentu byl nezletilý a že jen hledal spravedlnost, která mu dávala smysl. Tehdy se prý také rozhodl mlčet, protože se obával stigmatizace, když se takováto situace stane muži.

Portál TMZ ve středu poté, co Argentová uvedla, že s Bennettem nikdy žádný poměr neměla, zveřejnil fotografii, na kterém dvojice leží přinejmenším do pasu nahá.