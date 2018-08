Turistka si stěžuje na dovolenou ve Španělsku: Bylo tam moc Španělů a mluvilo se tam španělsky

Jacksonová navštívila oblíbenou španělskou destinaci letos v květnu. Ona a její kamarádka zaplatily za čtrnáctidenní pobyt 1133 liber, tedy asi 29 tisíc korun. Jenže dovolená neprobíhala podle jejich představ – a tak chtějí, aby jim cestovní kancelář peníze vrátila.

A na co si žena vlastně nejvíc stěžuje? Podle ní byla její dovolená totálně zničená, protože v jejím hotelu bylo „příliš mnoho Španělů“. Podle deníku The Mirror seniorka tvrdí, že Španělé by měli na dovolenou jezdit někam jinam. Freda také říká, že konec dvoutýdenní dovolené probrečela.

Seniorka, která se špatně pohybuje, říká, že hotel Poseidon Playa, kde bydlela, byl plný „hrubých domorodých Španělů“, kteří ji málem porazili na zem. „Hotel byl plný španělských turistů, kteří mi opravdu lezli na nervy, protože byli tak hrubí. Jednoho večera mě jeden Španěl skoro srazil a prostě odešel, aniž by se omluvil. Zábava v hotelu byla zaměřena na Španěly. Proč nemohou jet Španělé na dovolenou někam jinam?" zlobí se Britka.

Freda, která žije v Blackburnu v Lancashire, si dovolenou vybrala a zaplatila téměř rok dopředu. „Nikdy předtím jsem si na žádnou na dovolenou nestěžovala - ale tohle byla katastrofa od začátku až do konce,“ tvrdí žena, které se nelíbilo třeba také to, že i když měl být podle cestovní kanceláře hotel na rovině, byl umístěn na svahu, což pro ni byl vzhledem k jejímu stavu problém.

„Moje kamarádka a já jsme za to zaplatily z našich důchodů a byl to boj, snažily jsme se šetřit víc než 12 měsíců. Ale naše dovolená byla úplně zničena – na konci jsem dokonce plakala. Chtěly jsme jet někam, kde to bude přístupné a ne, že bude hotel na kopcích. Máme totiž problémy s mobilitou. Když jsme se dostaly na recepci, řekli nám, že máme bydlet ve 14. patře, naštěstí jsme byly přesunuty do druhého patra, odkud to bylo 42 kroků dolů do hotelového bazénu."

Cestovní kancelář jim prý navíc neoznámila, že se změnil čas odletu. Freda, která předtím navštívila Řecko, Turecko, Portugalsko a Tenerife, teď tvrdí, že jí cestovka prodala špatný zájezd a tím „zničila" její dovolenou.

Paradoxní je, že tato žena není jediná, kdo si na hotel Poseidon Playa v Benidormu. I když lidé v recenzích hotel spíše chválí, někteří další Britové si stěžují na „hrubé španělské turisty“. Jedna z turistek si například postěžovala, že se nemohla dostat do tanečního parku kvůli španělským rodinám. Navíc byla prý večerní zábava téměř výhradně pro Španěly.