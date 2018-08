Jak nebezpečná je střelba do vzduchu? I při ní mohou umírat lidé

Proč nejsou inteligentní lidé bohatí? Odborníci na to konečně přišli

Je logické, že kulky vystřelené do vzduchu musí nějakým způsobem spadnout zpět na zem - a často s fatálními výsledky. I když některé dřívější studie uváděly, že kulky vystřelené nahoru prostě zmizí do vesmíru, není to pravda.

Už v roce 1761 se rozhodl Benjamin Robins zjistit, co se stane, když vystřelí do vzduchu. Zjistil, že velká kulka vystřelená do vzduchu se za 30 vteřin později vrátila zpět k zemi ve vzdálenosti asi jednoho kilometru. Svou roli totiž sehrály povětrnostní podmínky.

V roce 1910 R. L. Tippins vystřelil do vzduchu asi 30 kulek ze samopalu. Se stopkami v ruce změřil, kdy se kulky vrátily k zemi. Podle jeho zjištění to trvalo 55 vteřin. Závěr jeho experimentu byl takový, že kulky dosáhly výšky 2750 metrů a 19 vteřin letěly vzhůru a téměř dvakrát delší dobu - 36 vteřin – pak padaly k zemi, píše server The Guardian.

A i když se to může zdát neuvěřitelné, i takto vypálené kulky mohou zranit či dokonce zabít. Mezi lety 1985 a 1992 skupina lékařů v nemocnici v Los Angeles studovala oběti střelných zbraní a identifikovala 118 osob, které zřejmě byly zasaženy padajícími kulkami. Často to byli lidé, kteří se pohybovali daleko od místa střelby. Pouze šest kulek dokázala policie vysledovat až k střelbám, ke kterým došlo až kilometr daleko.

„U osob zasažených padajícími kulkami je šance na smrtelné zranění mnohem vyšší než u typické střelby. Nemocnice uvedla, že při běžných přestřelkách zemře 2 % až 6 % lidí, zatímco u těch, kteří byli zasaženi padajícími kulkami, míra úmrtnosti byla téměř jedna ku třem,“ uvádí The Guardian.

Důvod je jednoduchý – ti, kteří byli zasaženi padajícími kulkami, byli s největší pravděpodobností zasaženi do hlavy. A i když jsou kulky po výstřelu do nebe pomalejší, jsou stále schopné rozbít lidskou lebku.

Podle lékařů vystřelená kulka spadne na Zemi rychlostí 90 až 180 metrů za sekundu. A i Kulka, která dopadne menší rychlostí než 60 metrů za sekundu, může způsobit smrtelné zranění lebky.

I kvůli tomu například úřady v Los Angeles v roce 1989 zakázaly střílení do vzduchu. Věcí se následně zabývalo také americké Středisko pro kontrolu nemocí a prevenci. Poplach vyvolaly padající kulky během novoročních oslav v Portoriku na přelomu let 2003-2004. Během dvou dnů tam bylo zaznamenáno 19 zranění a jeden člověk dokonce zemřel.