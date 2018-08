Ženu zabilo štěně. Jak je možné, že malý tvor dokáže způsobit smrt dospělé osoby?

Proč nejsou inteligentní lidé bohatí? Odborníci na to konečně přišli

Co s tělem dokáže káva? Tyto účinky překvapily i vědce

Co bude s ostatky Franka? V rukou vlády je rozhodně nenecháme, vzkazuje jeho rodina

Američanku zabil pes. Na tom by asi nebylo nic neobvyklého, kdyby nešlo o malé štěně. Podle stanice WTMJ-TV mohla být smrt ženy z Wisconsinu způsobena infekcí, která se na ni dostala právě od psa. Sharon Larsonová, která si právě pořídila štěně, měla na těle malé kousnutí, které původně ignorovala. Krátce poté, co se u ní objevily příznaky podobné chřipce raději zašla k doktorovi, od kterého dostala antibiotika. Dva dny na to Larsonová zemřela.

Tento incident připomíná jiný případ, o kterém nedávno informovala média. Neobvyklý a tragický osud Grega Manteufela, který poté, co jej olízl pes, dostal horečku, zvracel a na jeho kůži se mu objevily fleky podobné modřinám. Lékaři mu nasadili antibiotika a dokonce mu i amputovali končetiny, ani to ale nedokázalo zastavit šíření nemoci. Nakonec utrpěl celkovou sepsi - extrémně nebezpečnou komplikaci související s otravou krve. Pokud není rychle léčena, může vést ke kolapsu orgánů.

V obou případech je třeba hledat bakterii rodu Capnocytophaga, pravděpodobně druhu canimorsus. Tyto bakterie se běžně se vyskytují v ústech koček, psů i lidí. Za běžných okolností jsou neškodné, ale zároveň mohou za určitých podmínek způsobit nebezpečné infekce. Nebezpečí hrozí ve chvíli, kdy má člověk zhoršený imunitní systém, nadměrně pije alkohol, když nemá slezinu nebo když má rakovinu nebo HIV.

Bakterie rodu Capnocytophaga lze nalézt u 57 procent koček a 74 procent psů. Na lidi se mohou dostat prostřednictvím olizování, ale častěji prostřednictvím kousnutí. Nakazit se dokonce můžete z bakterií ve vašich vlastních úst, píše server IFL Science.

Bakterie mohou způsobit oční infekce, onemocnění dásní a infekce dýchacích cest, ale pokud bakterie vstoupí do krevního řečiště - řekněme, že přes kousnutí nebo otevřenou ránu – může to vést k otravě krve otravovat krví, zánětu osrdečníku nebo tvoření hnisu v různých tělesných tkáních.

CDC nicméně zdůrazňuje, že tyto infekce jsou oportunní, což znamená, že se neobjevují u každého. Většinou doprovázejí jiná primární onemocnění. Jsou způsobeny "příležitostnými" parazity, kteří například nejsou za normálních podmínek patogenní, nebo by nezpůsobili závažná onemocnění.

„Bylo mi řečeno, že by mohla být čtyřikrát zasažena bleskem a žít, dvakrát vyhrát loterii. Tak zřídka se tento problém objeví," řekl médiím manžel zesnulé Sharon Larsonové Dan.