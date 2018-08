Žena si myslela, že má zácpu. Po tom, co se stalo na toaletě, ale omdlela

Sarah Baileyovou (29) z anglického Middlesbrough bolelo břicho, problémy připisovala zácpě. Na toaletě však začala trojnásobná maminka masivně krvácet z pohlavních orgánů.

V panice zavolala na pomoc svou mámu Pat (60), která jí doslova vyrazila dech. „Budeš mít miminko!“ řekla jí. Sarah následně s pomocí matky porodila holčičku a následně omdlela.

„Bylo to celé takové neskutečné. Slyšela jsem hlasy, ale byla úplně mimo. Neměla jsem vůbec ponětí, že jsem těhotná,“ řekla podle serveru Mirror. „Když se Desirae narodila, cítila jsem se provinile. Pila jsem alkohol a celou dobu někde lítala jakoby se nic nedělo, protože jsem netušila, že ji čekám. Zeptala jsem se doktorů, jestli je moje chyba, že nejprve po narození nedýchala, ale odpověděli, že její tělo bylo v šoku,“ vysvětlila žena.

V šoku byla i samotná Sarah a její partner David Lee (29). Před jedenácti lety se jim narodil syn Rio, v roce 2016 pak přišla dvojčata Isabella a Tamiya. A teď další dcerka!

Sarah si zpětně vyčítá, že na svatbě bratra i na rozloučení se svobodou jeho partnerky pila alkohol. „Je divné dívat se zpětně na fotky z těch událostí, když už vím, že jsem byla těhotná,“ přiznává.

Žena během těhotenství nepřibrala a měla i pravidelné měsíční krvácení, což doktoři připisují tomu, že se jí pomalu rozpadala placenta. „Myslela jsem, že mám jen silnou menstruaci. Bylo to krátce poté, co jsem porodila dvojčata, tak jsem myslela, že moje tělo se teprve vrací do normálu. A s Davidem jsme používali kondom, " diví se Sarah, která přece jen zaznamenala něco neobvyklé a to silné bolesti zad. Malá Desirae se má naštěstí k světu a je zdravá.