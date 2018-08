Šašci v žabkách, topí se a ztrácí. Co si v Chorvatsku myslí o Češích?

Co s tělem dokáže káva? Tyto účinky překvapily i vědce

Na diskuzním serveru reddit se jeden z Čechů zeptal Chorvatů, co si myslí o českých turistech, kteří k nim každoročně vyrážejí na letní dovolenou. Reakce jsou o poznání příjemnější, než by kde kdo čekal.

Nejčastěji totiž převládá pozitivní názor. "Češi jsou dobří lidé a mají skvělé pivo," uvádí jeden z Chorvatů. "Jeden člověk v Praze se mě pokusil podvést, takže jsem Čechy nenáviděla. Jinak se mi ale čeští chlapci líbí a Praha je stále jedním z nejlepších měst, která jsem kdy navštívila," uvedla další Chorvatka.

Nejčastější kritika padá na horolezecké schopnosti Čechů. "Jste strašní horolezci," píše jeden z uživatelů. "Přestaňte se topit a ztrácet v horách a budete skvělí," uvádí další.

"Jste přátelští a máte dobré pivo," uvádí další Chorvat. "Přál bych si, aby Chorvati měli více české mentality. aby také chodili každý víkend do přírody. Nedávno jsem se vydal na cestu do Prahy a byl jsem překvapen. Před tím jsem si myslel, že jste že jste turisté, kteří každé léto jezdí do hor v žabkách," dodává další obyvatel Chorvatska.

Jiný uživatel diskuzního fóra ocenil český smysl pro humor, filmy a rovněž pivo. Další pro změnu pochválil české herečky filmů pro dospělé. "Přeji si, aby se Chorvatsko více podobalo Česku," dodal.

"Češi jsou nejlepším národem v Evropě. Ne tak chladní jako Němci, ani tak horliví jako další Slované," míní další. "Chtěl bych, abychom v Chorvatsku byli více jako vy," uvedl další diskutující.

Následně se diskuze stočila k již zmíněnému dovážení vlastního jídla, to ale Chorvati berou s nadhledem. "Pohled 'Češi neutrácí moc peněz' hovoří více o mentalitě Chorvatů než Čechů. Vy přece nemáte morální povinnost platit za služby a zboží, které si nechcete kupovat," uvedl jeden z Chorvatů.

"Češi jsou chytří, protože nechtějí platit přemrštěné ceny účtované na chorvatském pobřeží," dodal.

Někteří jsou ale více skeptičtí. "Každý rok se dozvídáme alespoň o jednom českém turistovi, který zemřel nebo musel být zachráněn v horách nebo na otevřeném moři. Každý rok," uvedla další Chorvatka.

"Pouze čeští turisté dělají hloupé věci," dodal další. "Nemám rád Čechy, kteří se chovají jako blázni. Nejnebezpečnější je, když sní kuře a hodí kosti do moře, kde jiní lidé plavali. Je pro Čechy divné házet věci do odpadků?" ptá se jiný Chorvat?

"Jsem si jist, že většina z vás jsou normální, laskaví a slušní lidé, ale když přijdete do Chorvatska... Jen proto, že jste na dovolené, to neznamená, že se můžete začít chovat jako šílenci bez ohledu na vaši osobní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních," míní další z Chorvatů.

"Může to znít krutě a příliš stereotypně, ale fakta hovoří samy za sebe. Pokud se někdo utopí, ztratí se při pěší turistice nebo připlete k automobilové havárii, můžete se spolehnout na Čechy, kteří jsou do toho zapojeni ve 4/5 případů," dodal.