Jak vygruntovat celý byt za pár minut? Podívejte se na tipy profesionálů

Pár tipů na začátek

Než se pustíte do samotného úklidu, nezapomeňte na drobnosti, které vám mohou ušetřit spoustu času. Je dobré uklízet postupně místnost po místnosti a vzájemně mezi nimi zavírat dveře. Není totiž nic horšího než si do uklizeného pokoje omylem naprášit. Stejnou paseku ale dokáže napáchat i průvan.

Myslete také na to, že při úklidu je potřeba postupovat z vrchu dolů. Pokud prvně vytřete a až poté začnete umývat police a skříně, můžete po chvíli vytírat podlahu znovu. Naopak se nebojte špínu smést na podlahu, ale na místa, na kterých ji nerozšlapete. Podlaha totiž přijde na řadu až v závěru a zabere vám tak jako tak nejvíce času.

Dopředu si také připravte vše, co budete potřebovat. Nachystejte si čistící prostředky, dostatek hader a utěrek, vysavač, mop, vodu, a zvolte si jedno místo, na kterém to vše najdete. Většinou to bývá chodba, která je nejfrekventovanější a přichází na řadu jako poslední.

Postupujte systematicky, vyplatí se to

Příznivců velkého úklidu, který zahrnuje mytí oken, utírání prachu, praní záclon a další podobné činnosti, není mnoho. V každém interiéru se práší a usazují se v něm nejrůznější nečistoty a bakterie. Pravidelnému úklidu se proto nikdo z nás nevyhne. Generální úklid by měl však zasáhnout i ta místa, kam se při běžném uklízení nedostaneme.

Efektivní úklid si žádá jasně daný plán. Pokud budeme neustále odbíhat od jeho úkolu k druhému a vyčištěná okna si znovu zašpiníme prachem, který se zvedne při zametání podlahy, pak si možná brzy úklid vzdáme. Stačí přitom dodržet několik jednoduchých doporučení, které nám úklid zrychlí a vše půjde jako po másle.

Nejdřív bychom se měli zaměřit na vytřídění starého a sezónního vybavení (dekorace či staré časopisy) a oblečení. To znamená projít šatnu nebo šatní skříň a roztřídit nepotřebné oděvy i obuv a přesunout je na méně dostupné místo, aby nezabíraly prostor pro jarní oblečení.

Vyprat, vyčistit a obměnit

Poté by se naše pozornost měla soustředit na sundání a vyprání textilií. Jde například o záclony, ložní prádlo nebo povlaky na dekorativní polštářky, kde se usazuje prach. Následuje vymetení pavučin a prachu i ze špatně dostupných koutů (například za nábytkem) obývacích prostor a chodeb.

Nyní přichází na řadu čištění oken. Nesmíme zapomenout pořádně otřít vnitřní i vnější okenní rámy, prostor mezi skly i parapety. V případě oken ale nepostupujeme tak, je budeme umývat v každém pokoji zvlášť, ale rovnou je umyjeme v celém bytě. Budou poté muset zůstat chvíli otevřená, aby vyschla, a navíc není nejlepší motivací přijít uklízet do další pokoje a opět začít okny, tak jako v pokojích předešlých.

Poté se vrhneme na obytné místnosti. Nejlépe se uklízí ložnice, které nebývají nijak velké. Postupně z vrchu dolů utíráme prach a nakonec se postaráme o podlahu. Poté se zaměříme na obývací pokoje a dětské pokoje, které mají obvykle více věcí.

Nablýskaná kuchyně

Dalším místem, kam bychom měli v rámci úklidu zamířit, je kuchyně. Schválně ji nechávejte až na konec, protože co do úklidu jde o jedno z nejhorších míst v domě.

V kuchyni bychom se měli zbavit zašlé špíny a mastnoty, která vzniká při vaření. Neměli bychom zapomenout na vnitřní prostor klasické ani mikrovlnné trouby, varné desky ani na oblasti kolem dřezu a vodovodní baterie, kde se často usazují nejrůznější nečistoty.

Jde to i bez chemie

Na konec si necháme toaletu a koupelnu. Pro dokonalou čistotu si můžeme pomoci přírodními čisticími prostředky. Účinným čističem je klasický ocet, který nám pomůže vyčistit a dokonale vyleštit lesklé kovové plochy, keramiku i sklo. Pokud ale chceme, sáhneme i po chemických prostředcích, jen poté nezapomeňte, že je potřeba v obou místnostech vyvětrat.

S chytrými pomocníky to půjde snadno

Práci si můžeme usnadnit díky praktickým pomocníkům. Dřevěné i laminátové podlahy či koberce za nás uklidí robotický vysavač. Dlažbu můžeme vyčistit praktické mopy. Menší plochy, kde se usazuje prach, rychle a šetrně uklidíme antistatickými utěrkami a hadříky z mikrovlákna.